На Сахалине отметили День наставника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча, посвященная Дню наставника. Мероприятие объединило ветеранов библиотечного дела и начинающих специалистов.

Дата была выбрана неслучайно: новый профессиональный праздник был учрежден указом президента России 1 апреля 2025 года. Его отмечают 2 марта - в день рождения Константина Ушинского, основоположника научной педагогики в России, чьи идеи о передаче опыта и воспитании легли в основу современного наставничества.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, ведущие встречи напомнили гостям об исторических корнях наставничества в отечественной педагогике. Особый акцент сделали на том, как идеи Ушинского применимы сегодня в библиотечной работе — речь шла о передаче профессиональных знаний, формировании культуры общения с читателем и уважении к книге как носителю духовных ценностей.

Директор библиотеки Елена Павлова обратилась к собравшимся с приветственным словом. По её мнению, наставничество - это не формальная обязанность, а внутренняя потребность человека делиться знаниями, поддерживать и направлять коллег.

- В нашей библиотеке наставники - это хранители профессиональной школы, те, кто передаёт не только технические навыки, но и любовь к профессии, уважение к читателю и верность библиотечному долгу. В условиях цифровой трансформации именно человеческое тепло, мудрость и личный пример остаются тем фундаментом, на котором строится преемственность поколений. Благодарю наших наставников за преданность делу и за то, что вы делаете СахОУНБ тем местом, где каждый находит поддержку и вдохновение, - подчеркнула руководитель учреждения.

Главной частью программы стал открытый разговор между опытными сотрудниками и молодежью. Ветераны библиотечного дела поделились мыслями о профессии, охотно отвечали на вопросы начинающих коллег. Они дали практические советы по работе с читателями, каталогизации фондов, методической деятельности и сохранению книжных памятников.

Особую атмосферу встрече придало выступление молодого специалиста Ивана Махтодина. Он прочитал стихотворение, посвященное роли наставника как проводника в профессии и жизни. Это стало эмоциональным завершением вечера.

Организаторы уверены: творческая встреча еще раз подтвердила, что даже в эпоху технологических перемен наставничество остается важнейшим институтом профессионального роста. Библиотека продолжает быть местом, где опыт старших поколений становится надежной опорой для будущего.