Банк ПСБ и правительство Сахалинской области подписали ряд соглашений о развитии масштабных инфраструктурных проектов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, 3 марта 2026 года – В рамках рабочего визита на Сахалин Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области, подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе в рамках реализации двух масштабных инфраструктурных проектов. Таким образом, стороны закрепили договоренности и намерения, достигнутые ранее по итогам недавней встречи в Москве.
Одним из таких совместных инфраструктурных проектов в рамках подписанных соглашений станет строительство пятизвездочной гостиницы на 125 номеров и площадью 18 тысяч квадратных метров, которая будет расположена в «Долине туристов» на территории спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Ключевое преимущество одноименной гостиницы — прямой доступ к горнолыжным склонам. В составе отельного комплекса запланированы также ресторан, конференц-центр, велнес- и лаунж-зоны.
Еще одно направление взаимодействия сторон – создание в Южно-Сахалинске образовательного кластера, который будет включать единое учебное пространство на 25 тысяч квадратных метров. Кластер сможет одновременно принимать до 1 800 детей.
Также ПСБ и Сахалинская область подписали соглашение об общей поддержке со стороны банка проектов социально-экономического развития региона, направленных на формирование благоприятного экономического, инвестиционного и социального климата в Сахалинской области.
«Реализация подписанных ПСБ и Сахалинской областью соглашений станет вкладом в долгосрочный социально-экономический рост региона с пользой для жителей и гостей области. Новые объекты не только повысят туристическую привлекательность Сахалина, но и обеспечат стабильный приток налоговых поступлений в областной бюджет, что, в свою очередь, позволит направлять дополнительные средства на решение социально значимых задач, создавая комфортную среду и новые возможности. Появление современного образовательного кластера - это инвестиция в интеллектуальный суверенитет и экономическое будущее, создание комфортной современной среды для учебы и творчества», — отметил по итогам встречи Петр Фрадков.
«Сотрудничество с ПСБ имеет для нас стратегическое значение и напрямую способствует социально-экономическому развитию Сахалинской области. Вместе мы реализуем масштабные инициативы, которые в первую очередь направлены на повышение качества жизни людей. Один из ключевых совместных проектов — современный гостиничный комплекс на «Горном воздухе». Наш горнолыжный курорт уже зарекомендовал себя как лучший на Дальнем Востоке, и с каждым годом туристов становится всё больше. Поэтому дальнейшее развитие инфраструктуры — наша первостепенная задача. Новый комплекс даст сахалинцам дополнительные рабочие места и сделает регион ещё более комфортным как для жизни, так и для отдыха», — сказал Валерий Лимаренко.
