Прокуратура взяла на контроль уборку снега после циклона в Смирныховском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе прокуратура контролирует устранение последствий циклона, который обрушился на территорию с обильными осадками. Ведомство осуществляет надзорное сопровождение всех мероприятий, проводимых уполномоченными органами по ликвидации последствий непогоды.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, налажен оперативный обмен информацией со всеми экстренными службами. По каждому сигналу, требующему вмешательства, организуются незамедлительные проверки.

Сотрудники прокуратуры совместно с госавтоинспекторами проводят мониторинг расчистки дорог. Особое внимание уделяется состоянию трасс местного и федерального значения, а также дворовых территорий, куда специалисты выезжают лично.

Руководство муниципалитета, подрядные организации и управляющие компании получили предостережения от прокурора района. Им указано на недопустимость нарушения установленных законом сроков уборки автомобильных дорог, тротуаров и кровель многоквартирных домов.

После того как циклон полностью покинет территорию района, прокуратура проведет комплексную оценку работы всех служб, задействованных в ликвидации его последствий. Будут проанализированы полнота и своевременность принятых мер, направленных на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения в сложных погодных условиях.

Для оперативного реагирования на возможные нарушения в прокуратуре Смирныховского района организована работа горячей линии. Жители могут сообщить о проблемах, связанных с прохождением циклона, по телефону 8 (42452) 422-84. Звонки принимаются в рабочие часы: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.