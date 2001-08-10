Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2026
Сейчас 20:40
77,17|90,73
Житель Северо-Курильска предстанет перед судом за хранение наркотиков
15:23, | Новости общества Сахалина и Курил

4 марта выходить на лед в заливе Мордвинова крайне опасно

4 марта выходить на лед в заливе Мордвинова крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС»: 4 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под влиянием дрейфа ледяных массивов, ветра, приливо-отливных явлений и зыби с акватории Охотского моря, продолжится взлом прибрежных льдов. Выход на лед крайне опасен.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по номеру 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?