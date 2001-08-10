Ветераны СВО провели военные сборы для студентов из Поронайска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В учебно-методическом центре «Авангард» прошли учебные сборы для сахалинских студентов, изучающих предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Участниками стали учащиеся Сахалинского политехнического центра №3 из Поронайска.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, за несколько дней интенсивных тренировок ребята смогли погрузиться в армейскую атмосферу. Программа сборов включала строевую подготовку, изучение основ тактики, огневой и медицинской подготовки. Студенты также выезжали на военный полигон, где провели учебные стрельбы.
Особое внимание уделили современным направлениям военного дела. Для курсантов организовали практические занятия по радиационной, химической и биологической защите. Кроме того, ребята учились управлять беспилотными летательными аппаратами, что является одним из ключевых навыков в современных условиях.
Важной особенностью сборов стал инструкторский состав. Занятия с молодежью проводили опытные наставники - участники специальной военной операции. Большинство из них ранее проходили службу по контракту в подразделениях гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа.
Организаторы отмечают, что подобные сборы дают студентам не просто теоретические знания, но и актуальные практические навыки, которые могут пригодиться в жизни. Мероприятие также является важным шагом в военно-патриотическом воспитании современной молодежи, позволяя молодому поколению лучше понять армейские будни и задачи защиты Отечества.
