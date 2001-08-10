В Южно-Сахалинске восемь детей-сирот получили ключи от новых квартир

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году планируется передать ключи от собственных квартир 75 южносахалинцам, и восемь из них уже готовятся к переезду.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, в числе первых обладателей жилья стали 18-летний Леонид Куругузов и 19-летний Никита Белов. Молодые люди осмотрели свои новые квартиры и поделились впечатлениями. Леонид отметил, что жилье уже с ремонтом, поэтому ему осталось лишь расставить заказанную мебель. Никита признался, что испытывает смешанные эмоции от красоты и благоустроенности нового района. По его словам, квартира полностью готова к заселению, есть все необходимое, и теперь предстоят приятные хлопоты, связанные с переездом.

Все квартиры, предоставляемые по программе, полностью подготовлены для комфортного проживания. В них выполнен ремонт, подключены необходимые коммуникации, установлены сантехника и плиты. Приобретение жилья ведется как в новостройках, так и на вторичном рынке, чтобы обеспечить молодым людям достойные условия для начала самостоятельной жизни.

Специалисты поясняют порядок передачи жилья. Квартиры предоставляются по договору специализированного найма. В течение первых пяти лет они остаются в муниципальной собственности. По истечении этого срока специальная комиссия оценивает, насколько успешно молодые люди социализировались, научились грамотно распоряжаться бюджетом и бережно относиться к жилью. После положительного заключения они смогут заключить договор социального найма, а в дальнейшем и приватизировать квартиры.

В первое время специалисты администрации и профильных служб оказывают новоселам всестороннюю поддержку. Обеспечение жильем детей-сирот остается одним из главных приоритетов социальной политики областного центра и региона в целом. Вопрос находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина.

Для сравнения, в 2025 году в Южно-Сахалинске свои квартиры получили 53 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.