В Южно-Сахалинске восемь детей-сирот получили ключи от новых квартир
В Южно-Сахалинске продолжается обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году планируется передать ключи от собственных квартир 75 южносахалинцам, и восемь из них уже готовятся к переезду.
Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, в числе первых обладателей жилья стали 18-летний Леонид Куругузов и 19-летний Никита Белов. Молодые люди осмотрели свои новые квартиры и поделились впечатлениями. Леонид отметил, что жилье уже с ремонтом, поэтому ему осталось лишь расставить заказанную мебель. Никита признался, что испытывает смешанные эмоции от красоты и благоустроенности нового района. По его словам, квартира полностью готова к заселению, есть все необходимое, и теперь предстоят приятные хлопоты, связанные с переездом.
Все квартиры, предоставляемые по программе, полностью подготовлены для комфортного проживания. В них выполнен ремонт, подключены необходимые коммуникации, установлены сантехника и плиты. Приобретение жилья ведется как в новостройках, так и на вторичном рынке, чтобы обеспечить молодым людям достойные условия для начала самостоятельной жизни.
Специалисты поясняют порядок передачи жилья. Квартиры предоставляются по договору специализированного найма. В течение первых пяти лет они остаются в муниципальной собственности. По истечении этого срока специальная комиссия оценивает, насколько успешно молодые люди социализировались, научились грамотно распоряжаться бюджетом и бережно относиться к жилью. После положительного заключения они смогут заключить договор социального найма, а в дальнейшем и приватизировать квартиры.
В первое время специалисты администрации и профильных служб оказывают новоселам всестороннюю поддержку. Обеспечение жильем детей-сирот остается одним из главных приоритетов социальной политики областного центра и региона в целом. Вопрос находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина.
Для сравнения, в 2025 году в Южно-Сахалинске свои квартиры получили 53 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
