Прием заявлений в первые классы стартует в Южно-Сахалинске 27 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске определены даты старта приемной кампании в первые классы на новый учебный год. Подать заявления родители будущих школьников смогут уже в конце марта.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, прием документов начнется 27 марта в 9 часов утра. В первую очередь заявления будут принимать от родителей детей, которые проживают на территории, закрепленной за конкретной школой, то есть по месту прописки.

Для тех семей, кто планирует отдать ребенка в школу не по месту регистрации, предусмотрен второй этап зачисления. Он стартует 6 июля. На этом этапе заявления будут рассматриваться до тех пор, пока в учебных заведениях останутся свободные места.

Подать заявление можно несколькими способами. Самый популярный и удобный — через портал «Госуслуги». Также родители могут обратиться лично в выбранную школу или направить документы заказным письмом с уведомлением о вручении через почтовые отделения.

Более подробная информация о правилах приема в первые классы размещена на официальном сайте департамента образования областного центра. Для оперативного решения вопросов работают телефоны горячей линии: 312-687 (добавочный 3) и 312-687 (добавочный 1).