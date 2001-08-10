Метель отправила часть сахалинских школьников на дистанционку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Синоптики в течение дня 3 марта прогнозируют сильный снег в восточной части Сахалина. В частности, непогода пришла в Поронайский район, который до сих пор до конца не расчистился после циклона, который бушевал в выходные дни, пишет astv.ru.
В администрации округа сообщили, что сегодня все школьники в районе ушли на дистанционку, а движение автобусов по городским маршрутам может идти с отставанием от графика.
Накануне в мэрии рассказывали, как в Поронайске ликвидировали последствия снегопада. За последние несколько суток там выпало более 30 сантиметров снега. В первую очередь технику задействовали на расчистке ключевых улиц, пешеходных переходов и тротуаров. Особое внимание уделили подъездам к социально значимым объектам.
Дорожные и коммунальные службы Поронайского района продолжают работать в усиленном режиме. Водителей просят быть внимательными на дорогах, а пешеходов - соблюдать осторожность вблизи работающей техники.
Также сообщается, что ученики с 1 по 8 классы в Охе перешли на удалёнку из-за непогоды. По состоянию на утро вторника, 3 марта, закрыто движение пригородного пассажирского транспорта на участках Оха - Эхаби - Восточное, уточнил в своём Telegram-канале мэр округа Евгений Михлик.
