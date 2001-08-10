79% родителей в Южно-Сахалинске поддержали запрет телефонов на уроках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сервис SuperJob провел опрос среди родителей и учителей Южно-Сахалинска об отношении к запрету мобильных телефонов на школьных уроках. Ограничение, действующее в российских школах, запрещает использовать смартфоны даже в образовательных целях.

Как рассказали ТИА "Острова" в исследовательском центре SuperJob, уровень поддержки этого решения среди родителей оказался высоким - 79 процентов. Интересно, что мужчины одобряют запрет активнее женщин: 82 процента против 75. Также родители старше 40 лет поддерживают ограничение чаще более молодых матерей и отцов.

Противниками запрета выступили 10 процентов родителей. Некоторые из них считают, что нужно не запрещать гаджеты, а учить детей использовать интернет в просветительских целях.

Среди учителей уровень одобрения еще выше - 85 процентов полностью поддерживают ограничение. Лишь 8 процентов педагогов высказались против, аргументируя это тем, что смартфоны могут быть полезны для поиска справочной информации или проведения расчетов на уроках.

