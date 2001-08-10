Средний и малый бизнес на 10% нарастил портфель гарантий в ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам 2025 года документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 10% и составил более 900 млрд рублей. Рост спроса отражает высокую потребность бизнеса в гарантиях для реализации масштабных инфраструктурных и производственных проектов.

«Банковская гарантия остаётся одним из наиболее эффективных инструментов поддержки предпринимательской деятельности. Она позволяет компаниям участвовать в закупках и заключать контракты без изъятия средств из операционного оборота, сохраняя финансовую устойчивость и гибкость», — отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Возможность оформить гарантии в цифровом формате делает этот инструмент доступным для бизнеса в любом регионе. Предприниматели чаще всего используют гарантии исполнения, гарантии возврата аванса и кредита, гарантии платежа. Наибольший объём гарантийной поддержки приходится на транспортное и инфраструктурное строительство (27%), торговлю (18%), машиностроение и металлообработку (13%), а также жилищное и коммерческое строительство (11%).