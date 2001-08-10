В Южно-Сахалинске назвали победителей арт-фестиваля "Заяви о себе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился финальный тур 16-го арт-фестиваля «Заяви о себе». Участники представили номера в направлении «Театр, проза и поэзия».
Как рассказали ТИА «Острова» в Центре молодёжных инициатив, фестиваль традиционно объединяет талантливых авторов и исполнителей. В этом году на конкурс подали почти 50 заявок. После отборочного тура в финал вышли 22 номера.
Оценивали участников профессиональные эксперты в области актерского мастерства, литературы и сценической речи. Они обращали внимание на исполнительское мастерство, эмоционально-образную выразительность и яркость художественных образов.
Победителей определили в трёх номинациях. В категории «Исполнение произведений известных авторов» первое место заняла Софья Лавриненко, второе — Иван Махтодин, третье - Ева Кускова. В номинации «Исполнение произведений собственного сочинения» лучшей стала Соломея Иванова, следом за ней Алексей Кофман и София Веприк. В «Театре малых форм» победила молодёжная гостиная «Камин», второе место у дуэта «SIGMA girls» в составе Эльвиры Мухаметовой и Елены Гурьяновой, третье - у театрального дуэта Владимира Горбуновой и Юлии Беляевой.
Победители получили дипломы, призы и мерч от организаторов. Особые награды вручили партнёры фестиваля. Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» отметил специальными призами всех, кто выбрал произведения Антона Павловича: Софью Лавриненко, Анну Афанасьеву, Алексея Тетюева, Екатерину Васько, Эльвиру Мухаметову и Елену Гурьянову. Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова вручил свой спецприз Полине Ефимчик.
Директор Центра молодёжных инициатив Олег Гортованов отметил, что фестиваль становится площадкой для самореализации молодых талантов. Растёт не только количество участников, но и уровень их мастерства. Это подтверждает, что молодёжи интересны такие проекты.
«Заяви о себе» - флагманский проект Центра молодёжных инициатив, который проводят ежегодно. Фестиваль охватывает три творческие сферы. Театральное направление открывает сезон в начале года. В октябре эстафету принимают вокалисты и музыкальные группы, а в ноябре завершает цикл хореографическое искусство.
