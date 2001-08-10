Сахалинским садоводам расскажут о защите овощных культур от болезней и вредителей

Тихоокеанское
Жительница Охи предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб подросток
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет лекция для садоводов-любителей. Слушателям расскажут о болезнях и вредителях овощных культур в условиях островного климата.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, встреча состоится 19 марта в 17:00 в рамках проекта «Школа садовода». Спикером выступит Тамара Таран, ведущий агроном ФГБУ «Россельхозцентр» с многолетним опытом работы на Сахалине.

В программе лекции - обзор типичных заболеваний и вредителей, поражающих овощные культуры в южных районах области. Специалист расскажет об особенностях проявления болезней в островном климате, современных и традиционных методах защиты растений, а также даст рекомендации по профилактике и своевременному выявлению угроз.

После основной части лектор ответит на вопросы участников и проведет индивидуальные консультации по конкретным проблемам, с которыми сталкиваются сахалинские дачники.

Организаторы подчеркивают, что проект поддерживает традиции семейного земледелия. Полученные знания помогают садоводам не только собирать богатые урожаи, но и сохранять культурное наследие дачного движения как элемента традиционного уклада жизни.

Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию: начинающих и опытных садоводов, владельцев приусадебных участков, педагогов сельскохозяйственных кружков и всех интересующихся растениеводством на Сахалине. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону: +7 (4242) 45-25-54.

