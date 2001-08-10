3 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели предупреждают жителей Сахалина об опасности выхода на лёд у юго-восточного побережья. Под воздействием природных факторов прибрежные льды могут разрушаться.

По информации Сахалинского Росгидромета, 3 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья ожидается частичный взлом льда. Причиной станут дрейф ледяных массивов, сильный ветер, приливо-отливные явления и штормовая зыбь со стороны Охотского моря.

Как сообщили ТИА «Острова» в экстренных службах региона, в таких условиях находиться на льду опасно для жизни.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.