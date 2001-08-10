Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2026
Сейчас 22:58
77,27|91,30
Жительница Охи предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб подросток
13:33, | Новости общества Сахалина и Курил

3 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

3 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели предупреждают жителей Сахалина об опасности выхода на лёд у юго-восточного побережья. Под воздействием природных факторов прибрежные льды могут разрушаться.

По информации Сахалинского Росгидромета, 3 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья ожидается частичный взлом льда. Причиной станут дрейф ледяных массивов, сильный ветер, приливо-отливные явления и штормовая зыбь со стороны Охотского моря.

Как сообщили ТИА «Острова» в экстренных службах региона, в таких условиях находиться на льду опасно для жизни.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?