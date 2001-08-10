Южносахалинцы оценили новые платные парковки на Карла Маркса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске расширилась зона платной парковки. С сегодняшнего утра новая система заработала на улице Карла Маркса от Дзержинского до Ленина, а также на отрезках Амурской и Чехова от Карла Маркса до Коммунистического проспекта.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации областного центра, пилотный проект запустили летом прошлого года на участке улицы Дзержинского. Теперь платными стали и другие загруженные улицы в центре города.
Первые впечатления автомобилистов уже появились в социальных сетях. Жители отмечают, что на дорогах стало свободнее и исчезли привычные заторы. Водитель Владислав Юн признался, что сначала не знал о новых правилах, но сотрудники на месте все объяснили. Теперь можно спокойно подъехать к банкомату и не тратить время на поиски свободного места.
Горожанка Елена Дмитренко добавила, что в этом районе находится много важных учреждений - соцзащита, минздрав, куда постоянно обращаются люди. Для посетителей таких ведомств платная парковка оказалась очень удобной.
На новых участках установили дорожные знаки и указатели. Режим работы такой же, как на Дзержинского: с 8 утра до 7 вечера в будни. Первые полчаса бесплатны, далее час стоит 85 рублей. В выходные и праздники плата не взимается. Все льготы сохраняются в полном объеме. Список категорий граждан, имеющих право на бесплатную парковку, опубликован на сайте администрации.
Начальник отдела Центра управления городской мобильностью Денис Кузьмин пояснил, что развитие системы направлено на повышение безопасности и обеспечение свободных мест. Новые правила позволяют сократить число нарушений, в том числе хаотичную парковку в два-три ряда. По его словам, горожане уже достаточно осведомлены. Специалисты дежурят на новых участках, консультируют водителей и объясняют нюансы. Многие оформили льготы или пользуются бесплатным получасовым периодом.
Оплатить парковку можно через мобильное приложение, официальный сайт или стационарный паркомат. За дополнительной информацией можно обращаться в Центр управления городской мобильностью по телефону 300-480, добавочный 14.
