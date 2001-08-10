Сахалин первым в России запустил единую систему идентификации беспилотников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область стала пилотным регионом, где начала работу единая система идентификации авиабеспилотников. Платформа создана на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» по поручению президента и с 1 марта стала обязательной для всех гражданских дронов массой от 250 граммов.

Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, новая система позволяет в режиме реального времени отслеживать треки беспилотников, данные об операторах и владельцах, время и скорость полета. Это делает использование дронов прозрачным и создает условия для массового применения технологии в экономике, а также помогает смягчать действующие запреты на полеты в регионах.

Министр транспорта России Андрей Никитин пояснил, что единая система идентификации работает как электронный государственный номер. Она позволяет видеть легальные беспилотники в небе, контролировать их перемещение и соблюдение запретных зон. Для бизнеса это упорядочивание работы и возможность использовать дроны в сельском хозяйстве, доставке и мониторинге. Для граждан - отсутствие рисков. По словам министра, система поможет создавать экономику бесшовного цифрового неба.

В Сахалинской области интеграцию с платформой уже протестировали. На базе единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» создана беспилотная авиакомпания «Аврора-БАС». Ее дроны работают по правилам гражданской авиации и применяются в разных сферах.

Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что использование беспилотников и искусственного интеллекта позволило в 40 раз сократить площадь лесных пожаров - возгорания выявляют и ликвидируют в первые сутки. Дроны также помогают искать заторы на реках, что позволяет избегать подтоплений населенных пунктов. Кроме того, специалисты «Авроры-БАС» выполнили первый в России межрегиональный перелет дрона между Сахалином и Хабаровским краем с использованием системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Всего на островах отрабатывают более 70 сценариев применения дронов. Сахалинская область делится опытом с другими регионами и уже два года проводит международный форум «Крылья Сахалина».

На официальном сайте АО «ГЛОНАСС» открыто массовое подключение гражданских беспилотников к единой системе идентификации. Процесс полностью проходит через личный кабинет. Сервис автоматически сверяет наличие борта в системе учета Росавиации и синхронизирует данные от установленных трекеров.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил, что надзорные органы и регионы через систему видят полеты и данные подключенных дронов. Это цифровой инструмент, позволяющий расширять географию применения беспилотной авиации, смягчать запреты и развивать новую отрасль. Первым юридическим лицом, зарегистрированным в системе, стала дальневосточная беспилотная авиакомпания «Аврора-БАС». Первым физическим лицом — владелец дрона из Сахалинской области.

«ЭРА-ГЛОНАСС» принимает данные со всех типов устройств идентификации: сотовых, спутниковых, гибридных трекеров и АЗН-В. Решение уже интегрировано с цифровой платформой Росавиации и коммерческими сервисами.

Минтранс России расширяет применение платформы на автономный транспорт во всех средах. К системе уже подключены 95 беспилотных грузовиков на трассах М-11 «Нева», ЦКАД и М-4 «Дон». В Сахалинской области отрабатывают мониторинг безэкипажных катеров. Это позволит синхронизировать технологическое развитие с нормативным регулированием.