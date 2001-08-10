Сахалин первым в России запустил единую систему идентификации беспилотников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область стала пилотным регионом, где начала работу единая система идентификации авиабеспилотников. Платформа создана на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» по поручению президента и с 1 марта стала обязательной для всех гражданских дронов массой от 250 граммов.
Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, новая система позволяет в режиме реального времени отслеживать треки беспилотников, данные об операторах и владельцах, время и скорость полета. Это делает использование дронов прозрачным и создает условия для массового применения технологии в экономике, а также помогает смягчать действующие запреты на полеты в регионах.
Министр транспорта России Андрей Никитин пояснил, что единая система идентификации работает как электронный государственный номер. Она позволяет видеть легальные беспилотники в небе, контролировать их перемещение и соблюдение запретных зон. Для бизнеса это упорядочивание работы и возможность использовать дроны в сельском хозяйстве, доставке и мониторинге. Для граждан - отсутствие рисков. По словам министра, система поможет создавать экономику бесшовного цифрового неба.
В Сахалинской области интеграцию с платформой уже протестировали. На базе единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» создана беспилотная авиакомпания «Аврора-БАС». Ее дроны работают по правилам гражданской авиации и применяются в разных сферах.
Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что использование беспилотников и искусственного интеллекта позволило в 40 раз сократить площадь лесных пожаров - возгорания выявляют и ликвидируют в первые сутки. Дроны также помогают искать заторы на реках, что позволяет избегать подтоплений населенных пунктов. Кроме того, специалисты «Авроры-БАС» выполнили первый в России межрегиональный перелет дрона между Сахалином и Хабаровским краем с использованием системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Всего на островах отрабатывают более 70 сценариев применения дронов. Сахалинская область делится опытом с другими регионами и уже два года проводит международный форум «Крылья Сахалина».
На официальном сайте АО «ГЛОНАСС» открыто массовое подключение гражданских беспилотников к единой системе идентификации. Процесс полностью проходит через личный кабинет. Сервис автоматически сверяет наличие борта в системе учета Росавиации и синхронизирует данные от установленных трекеров.
Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил, что надзорные органы и регионы через систему видят полеты и данные подключенных дронов. Это цифровой инструмент, позволяющий расширять географию применения беспилотной авиации, смягчать запреты и развивать новую отрасль. Первым юридическим лицом, зарегистрированным в системе, стала дальневосточная беспилотная авиакомпания «Аврора-БАС». Первым физическим лицом — владелец дрона из Сахалинской области.
«ЭРА-ГЛОНАСС» принимает данные со всех типов устройств идентификации: сотовых, спутниковых, гибридных трекеров и АЗН-В. Решение уже интегрировано с цифровой платформой Росавиации и коммерческими сервисами.
Минтранс России расширяет применение платформы на автономный транспорт во всех средах. К системе уже подключены 95 беспилотных грузовиков на трассах М-11 «Нева», ЦКАД и М-4 «Дон». В Сахалинской области отрабатывают мониторинг безэкипажных катеров. Это позволит синхронизировать технологическое развитие с нормативным регулированием.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня Камчатца за насилие над падчерицей отправят в колонию на 17 лет
09:56 Сегодня Сахалинца врезалась в стоящий на дороге в Долинском районе автомобиль
10:26 Сегодня Телефон доверия по вопросам нелегальной занятости заработал в Южно-Сахалинске
10:32 Сегодня Большунов и Пантрина выиграли спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
09:25 24 Февраля Маткапитал, единое пособие и выплаты для многодетных: что изменилось для сахалинских семей в 2026 году
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 10:48 Сегодня Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
- 10:59 Вчера В городе Холмск Сахалинской области открылась новая АЗС группы ННК
- 10:20 27 Февраля Сахалинцев приглашают посмотреть, как едят хамелеоны и филины
- 15:51 26 Февраля Сахалинский краеведческий музей открыл юбилейную выставку Вероники Осиповой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?