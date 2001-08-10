Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошел необычный урок информационной безопасности. Учащиеся Восточной гимназии узнали не столько о технической защите, сколько о психологических приемах, которыми пользуются киберпреступники.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие регионального центра Президентской библиотеки собрало учеников среднего звена. В течение часа лектор объяснял подросткам, почему мошенники делают ставку не на безграмотность жертвы, а на эмоции — доверие, жадность, любопытство и страх. На реальных примерах разобрали приемы социальной инженерии: фишинг, обман на сайтах знакомств и сомнительные предложения легкого заработка в соцсетях.

Особое внимание уделили так называемым теневым способам заработка в интернете. Школьникам показали, как выглядят вакансии курьеров, операторов вывода средств или тестировщиков платежных систем, которые на самом деле являются прикрытием для преступных схем. Многие подростки не осознают, что согласие на такую работу грозит уголовной ответственностью.

Лектор Алексей Мельничук подчеркнул, что технические средства защиты бесполезны, если человек сам под влиянием манипуляции переводит деньги. Главная задача таких уроков — научить подростков распознавать эмоциональные триггеры, которые используют мошенники, и делать паузу перед принятием решений в цифровой среде. По его словам, критическое мышление сегодня становится главным антивирусом.

В конце встречи школьники получили памятки с красными флагами мошеннических схем и рекомендациями по безопасному поведению в сети. В библиотеке пообещали продолжить цикл просветительских мероприятий по цифровой гигиене для разных возрастных групп.