10:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Телефон доверия по вопросам нелегальной занятости заработал в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска открыли телефонную линию для сообщений о нарушении трудовых прав. Жители могут рассказать о работодателях, которые выплачивают зарплату неофициально или задерживают положенные деньги.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, звонки принимают каждый вторник с девяти утра до часу дня. О фактах нелегальной занятости можно сообщить по телефону 300-593, добавочный 5. Если работодатель не выплачивает зарплату вовремя или имеет просроченную задолженность, нужно звонить по тому же номеру с добавочным 4.

Подробнее о том, какие ситуации считаются нарушением трудовых прав, можно узнать на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

