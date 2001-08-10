Тихоокеанское
В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского Росгидромета, вечером 28 февраля и ночью 1 марта в Корсаковском, Долинском, Макаровском, Поронайском, Смирныховском, Анивском, Томаринском районах и в городе Южно-Сахалинске ожидается сильный, местами очень сильный снег. На побережьях метель, видимость 500 метров и менее.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, к реагированию готовы.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

При происшествиях звони по телефону 112.

