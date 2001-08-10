Сахалинская область вошла в топ-15 рейтинга по качеству обслуживания контейнерных площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область продемонстрировала высокие результаты в организации работы с твердыми коммунальными отходами. Островной регион вошел в число лидеров по доле фотофиксации вывоза мусора, набрав 72% по итогам мониторинга Российского экологического оператора. Рейтинг составлен на основе данных, которые нейросети обрабатывают в Федеральной государственной информационной системе учета отходов.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении по обращению с отходами Сахалинской области, ключевым критерием оценки стала работа водителей мусоровозов. Сотрудники фиксируют процесс вывоза с помощью мобильного приложения «Водитель ТКО». Снимки, сделанные до и после уборки, загружаются в систему, где их анализирует искусственный интеллект. Ежесуточно нейросеть обрабатывает более 400 тысяч фотографий со всей страны. Программа автоматически распознает переполнение контейнеров, скопление мусора вне зоны накопления, наличие крупногабаритных или строительных отходов, а также заблокированный подъезд спецтехники.

Лидерами рейтинга стали Москва и Волгоградская область, набравшие по 89%. Далее следуют Мордовия с 88% и Санкт-Петербург с 83%. В десятку также вошли Смоленская область (82%), Чечня (80%), Калининградская, Тульская и Курганская области (по 79%), а также Пермский край (78%). Сахалинская область разделила позиции с Челябинской и Ростовской областями.

Данные информационной системы позволяют не только составлять объективные рейтинги регионов, но и оперативно решать проблемы. По информации Российского экологического оператора, только за последние три месяца 2025 года нейросеть выявила около 20 тысяч нарушений по всей стране. Сведения о зафиксированных инцидентах направляют региональным операторам и муниципальным властям для принятия мер.

Начальник отдела организации и контроля перевозок управления по обращению с отходами Надежда Бондаренко отметила, что включение Сахалинской области в топ-15 рейтинга — результат планомерной работы по цифровизации отрасли. Внедрение системы фотофиксации позволило повысить качество управления процессом вывоза отходов и оперативно взаимодействовать с управляющими компаниями и органами власти.

В Российском экологическом операторе подчеркивают, что система фотофиксации повышает прозрачность работы региональных операторов и позволяет в реальном времени отслеживать санитарное состояние контейнерных площадок. В зависимости от характера проблемы к решению могут подключаться надзорные органы, включая Госавтоинспекцию, если проезд мусоровозу блокируют припаркованные автомобили.