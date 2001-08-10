ВТБ нарастил число клиентов до 30,3 млн человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группа ВТБ опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2025 год, зафиксировав чистую прибыль на уровне 502,1 млрд рублей.
По итогам года количество активных розничных клиентов банка увеличилось на рекордные 5,8 млн человек и достигло 30,3 млн, что на 23% превышает показатель предыдущего года. Цифровая аудитория также показала значительный рост: ежемесячная аудитория приложения ВТБ Онлайн увеличилась на 21%, приблизившись к 27 млн пользователей.
Кроме того, на конец года банк обслуживал 2,3 млн розничных инвесторов и 1,8 млн предпринимателей и более 2900 крупнейших российских компаний.
«Группа ВТБ в 2025 году продемонстрировала высокую адаптивность к жесткой денежно-кредитной политике и усиливающимся регуляторным требованиям к капиталу. Чистая прибыль превысила 500 млрд рублей, были выплачены рекордные дивиденды, проведена знаковая для российского рынка сделка по увеличению капитала, при этом акционерная база превысила 1,4 млн человек. При этом ВТБ активно вкладывал ресурсы в цифровую трансформацию и в постоянное улучшение качества сервисов и совершенствование продуктового ряда», - сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
В структуре бизнеса продолжился «кредитный маневр»: на фоне жесткой денежно-кредитной политики банк сместил фокус с розничного кредитования в сторону корпоративного. Портфель кредитов юридическим лицам вырос за год на 7,9%, до 17,2 трлн рублей.
