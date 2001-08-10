Тихоокеанское
13:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Более ста военнослужащих поборются за кубки по офицерскому троеборью на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине дали старт чемпионату Восточного военного округа по зимнему офицерскому троеборью. Участие в соревнованиях принимают военнослужащие всех категорий, включая женщин.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ВВО, торжественное открытие состоялось в южно-сахалинской Спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Всего на остров прибыло более ста участников — сборные команды от объединений, соединений и воинских частей округа. Многие из спортсменов уже имеют звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

В течение нескольких дней военнослужащим предстоит пройти три этапа. Они покажут навыки стрельбы из пистолета Макарова, преодолеют дистанцию в бассейне от 50 до 300 метров. В завершающий день соревнований участники выйдут на лыжную трассу, где их ждут забеги на 3, 5 и 10 километров.

По итогам чемпионата лучшим спортсменам присвоят спортивные звания и разряды. Победителей и призёров в личном и командном зачётах наградят кубками, медалями и ценными подарками.

