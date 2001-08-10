28 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели предупреждают сахалинцев об опасности выхода на лёд у юго-восточного побережья острова. Из-за природных явлений прибрежные ледовые поля стали неустойчивыми и могут разрушаться.

По информации Сахалинского Росгидромета, 28 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья образовалась обширная вдольбереговая полынья. Приливо-отливные течения и ветровое волнение могут частично разрушить кромку льда. Специалисты прогнозируют появление трещин и разводий в прибрежном льду.

Сохраняющийся лёд ненадёжен, выходить на него опасно для жизни.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.