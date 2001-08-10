Пеленальную комнату для пассажиров с младенцами открыли в аэровокзале Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В аэровокзале Южно-Сахалинска оборудовали специальное пространство для самых юных путешественников. Пеленальная комната открылась в зоне ожидания вылетов, чтобы родители с младенцами могли с комфортом подготовиться к рейсу или отдохнуть перед посадкой.
Как сообщили ТИА «Острова» в АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», небольшой зал оснастили всем необходимым для ухода за детьми. Здесь установили мягкую мебель, удобное кресло-качалку для кормящих матерей и высокий стул для ребенка. В комнате оборудовали две раковины — стандартную для взрослых и с занижением для юных пассажиров. Родители могут воспользоваться кулером с горячей и охлажденной водой, а также пеленальным столом с мягким матрасом. На полках разместили одноразовые пеленки, влажные и сухие салфетки. Для кормления предусмотрены подогреватели для детских бутылочек, а в дорожных целях — компактный горшок со сменными пакетами.
Интерьер комнаты украсили изображениями маскота аэровокзала — дружелюбного сивуча. Ушастый тюлень встречает посетителей улыбкой и помогает ориентироваться в правилах.
В честь открытия нового пространства представители авиакомпании «Аврора» передали аэровокзалу брендированные дорожные наборы. В подарки для пассажиров с малышами вошли влажные салфетки, слюнявчики и развивающие игры. Их тоже разместили в детской комнате. Запуск пространства и его оснащение стали частью совместной работы предприятий в рамках соглашения по развитию единого гостеприимного стандарта.
Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец подчеркнул, что открытие пеленальной комнаты — последовательный шаг в развитии инфраструктуры терминала.
«Аэровокзал — это место, где начинается путешествие, и наша задача — чтобы оно начиналось с комфорта для каждого пассажира, независимо от возраста. Мы ориентируемся на лучшие отраслевые практики и планомерно формируем среду, в которой семьи с детьми чувствуют себя уверенно», — отметил Степанец.
Ранее покормить малыша в уединении или уложить его спать можно было только в общей зоне до прохождения паспортного контроля — там с момента запуска нового терминала работает комната матери и ребенка. Позже для детей постарше обустроили небольшое игровое пространство в зоне ожидания вылетов. Решение расширить число залов для отдыха детей руководство комплекса приняло в Год счастливого материнства, объявленный на территории островов. Найти новую комнату можно в галерее между пятым и шестым выходами на посадку.
Заместитель генерального директора по связям с общественностью авиакомпании «Аврора» Валерий Крипа добавил, что перевозчик стремится учитывать потребности всех категорий пассажиров, уделяя особое внимание семьям с маленькими детьми.
«Благодарим аэровокзал за заботу о пассажирах с детьми и новый сервис. Наша общая цель — чтобы каждая семья чувствовала себя уверенно и спокойно на всём пути: от регистрации до приземления», — сказал Крипа.
В аэровокзале напомнили, что для путешественников с малышами также доступны детские коляски. Для иностранных посетителей стойку информации оборудовали интерактивным переводчиком, а маломобильные пассажиры могут воспользоваться услугой сопровождения.
