Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинского фермера из Корсакова привлекли к ответственности за нарушение правил содержания домашней птицы. Нарушения обнаружили необычным способом - с воздуха, с помощью беспилотного летательного аппарата.
Как сообщили ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, инспекция прошла 10 февраля. Квадрокоптер заснял птицеводческую ферму индивидуального предпринимателя Елены Трегубляк, и снимки показали сразу два серьезных нарушения. Выяснилось, что по периметру хозяйства полностью отсутствует ограждение - это значит, что на территорию могут свободно проникать дикие животные, потенциальные переносчики инфекций. Кроме того, при въезде на ферму не оказалось оборудования для дезинфекции транспорта.
Ветеринарные правила требуют от крупных хозяйств строгого соблюдения этих норм. На ферме в Корсакове, по данным системы «Хорриот», содержится 4,4 тысячи голов птицы - уток, гусей и кур. Такое поголовье уже попадает под определение крупного хозяйства, а значит, должно быть защищено от внешних угроз.
По итогам проверки 19 февраля индивидуальному предпринимателю объявили предостережение. В Россельхознадзоре подчеркивают: нарушение правил может привести к серьезным последствиям, вплоть до вспышек заболеваний среди птицы.
Случай в Корсакове - не единичный. С начала года специалисты ведомства провели на Сахалине пять обследований птицеферм с помощью беспилотников. И в четырех случаях обнаружили нарушения ветеринарного законодательства. Всем нарушителям объявлены предостережения.
