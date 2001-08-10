Сборная колледжей выиграла первый квиз сезона в сахалинской библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке стартовал обновлённый цикл интеллектуальных состязаний «Квиз 360°». Первая игра сезона состоялась 26 февраля и собрала команды, уже знакомые постоянным посетителям турниров.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, за победу боролись три коллектива: «Надежда» из школы № 1, «Огурцы» из школы № 22 и сборная студентов колледжей под названием «Сковородочка». Организаторы сохранили привычный высокий уровень сложности: участникам предстояло пройти шесть раундов с вопросами, охватывающими темы от классики до современных трендов.

Борьба развернулась нешуточная. Практически всю игру команды шли с минимальным разрывом, однако пятый раунд едва не стал фатальным для одного из претендентов. Студенческая сборная не дала ни одного правильного ответа и, казалось, потеряла шансы на успех. Но финал оказался драматичным: в шестом раунде «Сковородочка» мобилизовалась, показала лучший результат и вырвалась вперёд. Итоговый счёт победителей - 37 баллов.

Школьные команды финишировали с равным результатом: и «Надежда», и «Огурцы» набрали по 32 балла. Организаторы отметили, что при всей напряжённости борьбы атмосфера оставалась дружеской - участники поддерживали друг друга, а зрители искренне переживали за каждый раунд.

В библиотеке надеются, что к следующей игре ряды постоянных участников пополнятся новыми командами, готовыми побороться за главные призы цикла. Ближайший турнир состоится 26 марта в 18:00. Мероприятие доступно в том числе по Пушкинской карте, билеты уже поступили в продажу.