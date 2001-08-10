Названы самые дорогие вакансии февраля на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты Кадрового центра Сахалинской области проанализировали рынок труда и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений февраля. Лидирующие позиции в списке заняли специалисты водного транспорта и строительной отрасли.

Всего за первые два месяца 2026 года работодатели разместили на портале «Работа России» более четырех тысяч вакансий. Как сообщили ТИА «Острова» в Кадровом центре региона, максимальный доход в феврале предлагают капитану - ежемесячная зарплата такого специалиста может достигать 400 тысяч рублей. Чуть скромнее, но тоже весьма внушительно, оценили труд главного инженера проекта: ему готовы платить 250 тысяч рублей.

Высокий уровень дохода сохраняется и по рабочим специальностям, которые сегодня особенно востребованы в островном регионе. Так, монтажник технологических трубопроводов может рассчитывать на зарплату в 246 тысяч рублей. Механик и мастер по добыче рыбы будут получать по 200 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров машинист горной техники с доходом 192 тысячи рублей.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева пояснила, что размер предлагаемого вознаграждения напрямую связан с квалификацией соискателя. По ее словам, для получения высокого заработка необходимо иметь профильное образование, соответствующую профессиональную подготовку и подтвержденные навыки.

Более детально ознакомиться с условиями труда и требованиями работодателей можно в любом Кадровом центре Сахалинской области или самостоятельно изучить базу вакансий на портале «Работа России».