«Серебряные» волонтеры Южно-Сахалинска плетут маскировочные сети для Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине «серебряные» волонтеры, объединившись в рамках проекта «Сопричастность», продолжают активно помогать бойцам в зоне специальной военной операции. С начала года южносахалинки сплели уже 8 больших маскировочных сетей, которые необходимы на передовой, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Волонтерский актив собирается в штабе дважды в неделю — каждые вторник и четверг. Как отмечает руководитель штаба общественной поддержки Денис Раздобреев, женщины работают с полной самоотдачей и заряжают всех своим оптимизмом.
- Наши девчонки «серебряные» волонтеры приходят и трудятся по два часа, но с большим удовольствием и заряженностью, общаться с ними очень приятно. Они действительно нацелены на результат и ощущают ту поддержку, которую оказывают ребятам. Сахалинская область находится на лидирующих позициях по помощи среди регионов РФ, и это большая заслуга, в том числе, этих замечательных женщин. Мы вместе находим материалы, закупаем основы для сетей — это настоящая командная работа, — подчеркнул Денис Раздобреев.
Помимо маскировочных сетей, которые востребованы на фронте, волонтеры изготавливают нашлемники, вяжут теплые носки и варежки.
Одна из активисток движения - Людмила Тишковец поделилась, что работа в штабе стала важной частью ее жизни, а обратная связь от бойцов придает сил.
- Сети, которые мы плетем, стараемся отправлять оперативно. Ребята очень благодарны. Кроме сетей, мы собираем посылки: в них сладости, теплые вязаные вещи и другое. А еще к нашей работе подключились дети — они рисуют открытки. Бойцы читают эти детские послания, передают приветы и ждут встречи. Для нас же это не просто помощь, это общение и возможность вложить частичку себя в общую победу, — поделилась Людмила Николаевна.
Напомним, штаб также выполняет функцию ключевого пункта сбора предметов первой необходимости, медикаментов и т.д. Сюда ежедневно поступают посылки от детских садов, школ, техникумов и простых жителей со всего региона в рамках проекта «Сопричастность. Он направлен на поддержку бойцов в зоне СВО и реализуется в областном центре с 2022 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:07 Сегодня Более 140 нарушений ПДД выявили автоинспекторы на Сахалине за минувшие сутки
09:58 Сегодня Загоревшийся диван в трехэтажке на Курилах ликвидировали до приезда пожарных
10:26 Сегодня Более ста аварийных ситуаций устранили на теплотрассах Сахалинской области с начала октября
11:41 Сегодня Житель Корсакова получил более восьми лет колонии за сбыт наркотиков
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
12:24 20 Февраля Жительница Макарова заступилась за подругу и едва не убила её сожителя
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 15:51 Сегодня Сахалинский краеведческий музей открыл юбилейную выставку Вероники Осиповой
- 10:11 Вчера Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
- 09:49 24 Февраля Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 11:25 20 Февраля Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?