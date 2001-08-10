«Серебряные» волонтеры Южно-Сахалинска плетут маскировочные сети для Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине «серебряные» волонтеры, объединившись в рамках проекта «Сопричастность», продолжают активно помогать бойцам в зоне специальной военной операции. С начала года южносахалинки сплели уже 8 больших маскировочных сетей, которые необходимы на передовой, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Волонтерский актив собирается в штабе дважды в неделю — каждые вторник и четверг. Как отмечает руководитель штаба общественной поддержки Денис Раздобреев, женщины работают с полной самоотдачей и заряжают всех своим оптимизмом.

- Наши девчонки «серебряные» волонтеры приходят и трудятся по два часа, но с большим удовольствием и заряженностью, общаться с ними очень приятно. Они действительно нацелены на результат и ощущают ту поддержку, которую оказывают ребятам. Сахалинская область находится на лидирующих позициях по помощи среди регионов РФ, и это большая заслуга, в том числе, этих замечательных женщин. Мы вместе находим материалы, закупаем основы для сетей — это настоящая командная работа, — подчеркнул Денис Раздобреев.

Помимо маскировочных сетей, которые востребованы на фронте, волонтеры изготавливают нашлемники, вяжут теплые носки и варежки.

Одна из активисток движения - Людмила Тишковец поделилась, что работа в штабе стала важной частью ее жизни, а обратная связь от бойцов придает сил.

- Сети, которые мы плетем, стараемся отправлять оперативно. Ребята очень благодарны. Кроме сетей, мы собираем посылки: в них сладости, теплые вязаные вещи и другое. А еще к нашей работе подключились дети — они рисуют открытки. Бойцы читают эти детские послания, передают приветы и ждут встречи. Для нас же это не просто помощь, это общение и возможность вложить частичку себя в общую победу, — поделилась Людмила Николаевна.

Напомним, штаб также выполняет функцию ключевого пункта сбора предметов первой необходимости, медикаментов и т.д. Сюда ежедневно поступают посылки от детских садов, школ, техникумов и простых жителей со всего региона в рамках проекта «Сопричастность. Он направлен на поддержку бойцов в зоне СВО и реализуется в областном центре с 2022 года.