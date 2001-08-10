Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2026
Сейчас 23:17
Ранее судимый сахалинец похитил элитное спиртное из магазина, спрятав его в куртку
16:45, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине ограничат движение по железнодорожному переезду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ 4 и 5 марта 2026 года в дневное время с 9:00 до 17:00 будет частично перекрыто движение через железнодорожный переезд на 6-м километре автомобильной дороги Арсентьевка – Ильинское, рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.

