Осенью в Южно-Сахалинске заработает новая поликлиника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Осенью на территории планировочного района «Хомутово» в Южно-Сахалинске откроется новая поликлиника. Строительную площадку, на которой возводится объект здравоохранения, с инспекцией посетил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В островном регионе продолжается модернизация первичного звена системы здравоохранения. Строятся поликлиники в городах. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Владимиром Путиным, возводятся медицинские объекты на селе.

Поликлиника в Хомутово, рассчитанная на 330 посещений в смену, будет располагаться в здании в три этажа. На первом - гардероб, регистратура, кабинеты хирурга, рентгенолога, эндоскописта, инфекциониста, а также доврачебного приема, сбора анализов, медицинской профилактики. Этажом выше - помещения для кардиолога, невролога, акушера-гинеколога, педиатра, отоларинголога, офтальмолога, эндокринолога, онколога и терапевта. Предусмотрены кабинеты для психологической и медико-социальной помощи женщинам, функциональной диагностики, проведения консультаций по патологии беременности. На третьем этаже будут вести прием травматолог-ортопед, реабилитолог, уролог. Здесь же разместятся палаты дневного стационара, тренажерный зал, малая операционная и блок телемедицинских консультативно-диагностических кабинетов. Все помещения будут доступны для маломобильных граждан.

Сейчас уровень технической готовности здания составляет 65 процентов. В помещениях идут отделочные работы, монтаж внутренних электросетей.

- Правительство области стремится сделать медицину более доступной для граждан. Поэтому мы особое внимание уделяем развитию первичного звена здравоохранения, строительству поликлиник, в которых граждане обслуживаются по месту жительства. Такой объект возводится сейчас в Хомутово в Южно-Сахалинске. В новой поликлинике будут вести прием все основные специалисты. К учреждению будут прикреплены около 10 тысяч человек. С вводом в строй поликлиники этим людям не нужно будет каждый раз ехать в центр города, чтобы попасть к врачу, - сказал Алексей Белик.

В поликлинике будут принимать и детей, и взрослых.

- Ориентировочно в мае мы начнем направлять гражданам уведомления о прикреплении к новому учреждению здравоохранения. Сразу после завершения строительных работ начнем завоз и монтаж оборудования, мебели. Коллектив специалистов уже сформирован. Нам потребуется время на получение лицензии на оказание медицинских услуг. По нашим расчетам, первых пациентов новая поликлиника примет осенью, - сообщила министр здравоохранения Сахалинской области Ирина Тухватуллина.

Планируется, что в 2026 году в Сахалинской области будут введены в строй еще 4 поликлиники: в Углегорске, Холмске и две в Южно-Сахалинске.