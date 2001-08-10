Мотострелки на Сахалине осваивают стрельбу из пулемета Калашникова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области продолжаются полевые занятия с военнослужащими, проходящими службу по призыву в гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа. На этот раз бойцы осваивают стрельбу из пулемета Калашникова.
Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу ВВО, практические занятия развернулись на полигоне «Троицкий». Опытные офицеры и инструкторы, имеющие боевой опыт в ходе специальной военной операции, обучают мотострелков ведению огня из 7,62-миллиметровых пулеметов.
Подготовка к стрельбам проходит в несколько этапов. Сначала каждый военнослужащий досконально изучает устройство пулемета, его тактико-технические характеристики. После теории бойцы переходят к нормативам: они тренируются в неполной разборке и сборке оружия, а также в снаряжении магазинов патронами.
Только после сдачи зачетов по материальной части и обязательного инструктажа по требованиям безопасности личный состав допускается к боевым стрельбам. На первых занятиях огонь ведется из-за укрытия с места. Мишенями служат цели, имитирующие огневые точки и живую силу условного противника.
