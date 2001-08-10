На Сахалине военнослужащие осваивают стрельбу из ручного противотанкового гранатомета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжается боевая подготовка военнослужащих, заключивших контракты с гвардейским мотострелковым соединением Восточного военного округа. Очередная группа бойцов приступила к занятиям по стрельбе из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу ВВО, обучение организовано по двухэтапной схеме. Сначала на теоретических занятиях опытные инструкторы, имеющие боевой опыт в ходе специальной военной операции, знакомят добровольцев с материальной частью. Они рассказывают о тактико-технических характеристиках гранатомета, видах боеприпасов, которые к нему применяются, и объясняют, где находятся самые уязвимые места у бронированной техники, в том числе произведенной за рубежом.

После теории военнослужащие выдвигаются на полигон «Троицкий» для отработки практических навыков. На начальном этапе стрельбы ведутся из специального приспособления ПУС-7. Это устройство позволяет произвести выстрел из РПГ-7 патроном калибра 7,62 миллиметра, но при этом наведение цели осуществляется штатным прицелом гранатомета. Такой подход помогает бойцам научиться правильно прицеливаться и корректировать огонь без использования боевого заряда.

В ходе занятий инструкторы обучают будущих гранатометчиков работе как с механическим, так и с оптическим прицелами. В ближайшее время военнослужащим предстоит следующий этап подготовки — стрельба боевыми зарядами из РПГ-7В. Мишенями станут цели, имитирующие танки и легкобронированную технику условного противника.