Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2026
Сейчас 23:16
76,47|90,32
Ранее судимый сахалинец похитил элитное спиртное из магазина, спрятав его в куртку
11:47, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие осваивают стрельбу из ручного противотанкового гранатомета

На Сахалине военнослужащие осваивают стрельбу из ручного противотанкового гранатомета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжается боевая подготовка военнослужащих, заключивших контракты с гвардейским мотострелковым соединением Восточного военного округа. Очередная группа бойцов приступила к занятиям по стрельбе из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу ВВО, обучение организовано по двухэтапной схеме. Сначала на теоретических занятиях опытные инструкторы, имеющие боевой опыт в ходе специальной военной операции, знакомят добровольцев с материальной частью. Они рассказывают о тактико-технических характеристиках гранатомета, видах боеприпасов, которые к нему применяются, и объясняют, где находятся самые уязвимые места у бронированной техники, в том числе произведенной за рубежом.

После теории военнослужащие выдвигаются на полигон «Троицкий» для отработки практических навыков. На начальном этапе стрельбы ведутся из специального приспособления ПУС-7. Это устройство позволяет произвести выстрел из РПГ-7 патроном калибра 7,62 миллиметра, но при этом наведение цели осуществляется штатным прицелом гранатомета. Такой подход помогает бойцам научиться правильно прицеливаться и корректировать огонь без использования боевого заряда.

В ходе занятий инструкторы обучают будущих гранатометчиков работе как с механическим, так и с оптическим прицелами. В ближайшее время военнослужащим предстоит следующий этап подготовки — стрельба боевыми зарядами из РПГ-7В. Мишенями станут цели, имитирующие танки и легкобронированную технику условного противника.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?