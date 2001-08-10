Рыбоперерабатывающий комплекс Сахалина получил право поставлять продукцию в Японию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Один из рыбоперерабатывающих комплексов Сахалинской области успешно прошел проверку и теперь может отправлять свою продукцию за границу. Предприятие получило официальное право на экспорт сразу в несколько стран.

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, аттестация прошла 16 февраля в Корсаковском районе. Специалисты ведомства совместно с коллегами из Сахалинского филиала подведомственного учреждения «АПК НАЦРЫБА» провели выездное обследование производства.

Основанием для визита стала заявка, которую предприятие направило через автоматизированную информационную систему «Цербер». В ходе проверки эксперты изучили технологические процессы, оценили состояние производственных и вспомогательных помещений, а также ознакомились с протоколами лабораторных исследований. Главной задачей было установить, соответствует ли продукция строгим ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров.

В результате комиссия подтвердила, что комплекс готов к поставкам. В планах предприятия - экспорт широкого ассортимента товаров. Речь идет о мороженой рыбе, молоках, печени, ястычной икре, рыбном филе, кальмаре, а также о кормовой муке и рыбьем жире.

По итогам обследования рыбоперерабатывающий комплекс был аттестован на право экспорта в Японию и страны Таможенного союза ЕАЭС, куда входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соответствующая информация уже размещена в системе «Цербер».