Более ста аварийных ситуаций устранили на теплотрассах Сахалинской области с начала октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отопительный период 2025-2026 годов на Сахалине и Курилах продолжается в рабочем режиме без серьезных сбоев. По сравнению с прошлым сезоном количество нештатных ситуаций на тепловых сетях стало меньше.

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства, с начала октября 2025 года по конец февраля 2026 года на объектах теплоснабжения произошла 103 нештатные ситуации. Из них 21 классифицируется как авария, еще 82 — как инциденты. Все повреждения на сетях специалисты устраняли оперативно. Благодаря этому снижения температуры воздуха в жилых домах и социально значимых учреждениях не допущено. Ход отопительного сезона держит на личном контроле губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Для обеспечения бесперебойной подачи тепла ресурсоснабжающие компании заблаговременно подготовились к возможным сбоям. Резервные источники электроснабжения проверены, находятся в исправном состоянии и обеспечены необходимым запасом дизельного топлива. На случай внештатных ситуаций сформированы усиленные аварийные бригады, которые полностью укомплектованы спецтехникой и материалами. Организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников и руководителей.

Заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Роман Плотников отметил, что предприятия полностью обеспечивают потребность в угле и жидком топливе согласно среднесуточному расходу. Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения создан серьезный резерв: 133 аварийно-восстановительные бригады общей численностью 1093 человека. В их распоряжении находится 408 единиц различной техники.

В ведомстве также напомнили жителям о нормативных требованиях к температуре воздуха в квартирах. Согласно постановлению правительства РФ, в жилых комнатах она должна быть не ниже 18 градусов тепла, а в угловых помещениях — от 20 градусов. Ночью допускается снижение не более чем на три градуса, днем температура должна строго соответствовать норме. Если в квартире холодно, следует обратиться в управляющую компанию. Специалисты проведут официальные замеры и составят акт, на основании которого будет произведен перерасчет платы за отопление.