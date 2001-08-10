Спасителей теплохода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае отметили моряков и специалистов, благодаря которым удалось спасти теплоход «Гипанис», потерявший ход в районе бухты Вестник. Благодарности главы региона были вручены перед началом совещания в краевом управлении МЧС России, посвящённого вопросам усиления взаимодействия при спасении судов на море, сообщает ТК "41 Регион".

Во время шторма морской спасатель МСС «Узон» не смог выйти в акваторию. Тогда капитан буксира «Вячеслав Яковлев» (ООО «Морской Стандарт») Андрей Ковальчук вместе с экипажем принял решение выйти из Авачинской бухты. Судно всю ночь пробивалось через шторм, ветер и обледенение, чтобы прийти на помощь «Гипанису».

Одновременно капитан танкера «Гектор» Сергей Акимов также не покинул район происшествия — он прервал коммерческий рейс и находился рядом с аварийным судном, обеспечивая его безопасность.

Координацию действий обеспечивал начальник службы безопасности мореплавания ООО «Морской Стандарт-Бункер» Андрей Кочетов. Утром была организована техническая консультация с руководителем группы эксплуатации компании Романом Сергеевым. Специалист помог выявить причину поломки винта регулируемого шага и объяснил экипажу порядок устранения неисправности. В результате теплоход восстановил ход и вернулся в порт самостоятельно.

По итогам встречи также были выработаны дополнительные меры по усилению взаимодействия ведомств и судоходных компаний при спасении на воде. Однако главным событием дня стало чествование тех, кто, рискуя собой, не оставил судно в беде и доказал: на Камчатке моряки своих не бросают.