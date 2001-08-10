МТС провела связь в важном логистическом центре Антарктиды - бухте Тала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС расширила покрытие телекоммуникационной сети на полярной станции Прогресс. Стабильная сотовая связь теперь доступна в районе бухты Тала — важном логистическом пункте Российской антарктической экспедиции. Проект реализован при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Специалисты МТС построили базовую станцию на Прогрессе и организовали радиорелейную линию связи протяженностью 13 км до стоянки судов в бухте. Это позволяет обеспечить сигнал на большом расстоянии, в местах, где сложно проложить оптоволоконный кабель из-за особенностей антарктического ландшафта: ледников и сложного рельефа. В результате в месте прибытия судов и грузов появилась стабильная голосовая связь стандарта GSM и мобильный интернет.

Во время сезонных работ и стоянки в акватории исследователи, инженеры смогут звонить и пользоваться передачей данных. Связь МТС охватывает не только территорию научной базы и аэродрома «Зенит», но и ходовые рубки, и капитанские мостики научно-экспедиционных судов: «Академика Трешникова» и «Академика Федорова», а также значительную область полуострова Сторнес, где ученые проводят сезонные полевые исследования.

Прогресс - столица РАЭ, антарктическая станция на территории холмов Ларсеманн на берегу залива Прюдс. Это важный логистический узел на востоке Антарктиды, отсюда отправляют исследователей и доставляют топливо, грузы и продовольствие на базу Восток – полюс холода Земли. К тому же на Прогрессе круглый год реализуются научные проекты по биологии, гидрологии, океанологии. Здесь же ведется прием спутниковой информации о состоянии морского ледяного покрова.

Строительство сети сотовой связи проводилось в рамках совместного проекта с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом в составе 71-й Российской антарктической экспедиции.

МТС с 2020 года развивает телекоммуникационную сеть в Антарктиде. На данный момент МТС обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом пять круглогодичной действующих российских станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен.