18:40, | Новости общества Сахалина и Курил
МТС провела связь в важном логистическом центре Антарктиды - бухте Тала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС расширила покрытие телекоммуникационной сети на полярной станции Прогресс. Стабильная сотовая связь теперь доступна в районе бухты Тала — важном логистическом пункте Российской антарктической экспедиции. Проект реализован при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Специалисты МТС построили базовую станцию на Прогрессе и организовали радиорелейную линию связи протяженностью 13 км до стоянки судов в бухте. Это позволяет обеспечить сигнал на большом расстоянии, в местах, где сложно проложить оптоволоконный кабель из-за особенностей антарктического ландшафта: ледников и сложного рельефа. В результате в месте прибытия судов и грузов появилась стабильная голосовая связь стандарта GSM и мобильный интернет.
Во время сезонных работ и стоянки в акватории исследователи, инженеры смогут звонить и пользоваться передачей данных. Связь МТС охватывает не только территорию научной базы и аэродрома «Зенит», но и ходовые рубки, и капитанские мостики научно-экспедиционных судов: «Академика Трешникова» и «Академика Федорова», а также значительную область полуострова Сторнес, где ученые проводят сезонные полевые исследования.
Прогресс - столица РАЭ, антарктическая станция на территории холмов Ларсеманн на берегу залива Прюдс. Это важный логистический узел на востоке Антарктиды, отсюда отправляют исследователей и доставляют топливо, грузы и продовольствие на базу Восток – полюс холода Земли. К тому же на Прогрессе круглый год реализуются научные проекты по биологии, гидрологии, океанологии. Здесь же ведется прием спутниковой информации о состоянии морского ледяного покрова.
Строительство сети сотовой связи проводилось в рамках совместного проекта с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом в составе 71-й Российской антарктической экспедиции.
МТС с 2020 года развивает телекоммуникационную сеть в Антарктиде. На данный момент МТС обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом пять круглогодичной действующих российских станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:26 Сегодня Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
09:49 Сегодня Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
10:11 Сегодня Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
10:23 Сегодня Администрация Ноглик заплатила ребенку, которого укусила собака
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
12:24 20 Февраля Жительница Макарова заступилась за подругу и едва не убила её сожителя
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:11 Сегодня Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
- 09:49 Вчера Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 11:25 20 Февраля Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
- 13:40 19 Февраля "Почта России" рассказала, что 23 февраля почти не будет работать
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?