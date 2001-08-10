В Южно-Сахалинске современный комплекс по обслуживанию самолетов окупился менее чем за полтора года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современный ангарный комплекс по обслуживанию самолетов авиакомпании «Аврора», возведенный в Южно-Сахалинске, полностью окупился менее чем за полтора года. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик проинспектировал работу важного объекта транспортной инфраструктуры.

Авиакомпания «Аврора» выполняет полеты не только на территории островного региона, но и связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока и Сибири. В 2025 году ее пассажирами стали около 1,6 миллиона человек. Крупнейшим акционером предприятия с пакетом 49,99 процента акций является правительство Сахалинской области. На магистральных маршрутах с большим пассажиропотоком авиакомпания использует 8 аэробусов А319. Региональные рейсы выполняются на самолетах DHC-8. У компании 5 воздушных судов в модификации Q400 на 70 мест и одно - Q300 - на 50 мест.

В 2021 году по поручению Президента России Владимира Путина на базе «Авроры» для повышения транспортной доступности Дальнего Востока была создана Единая дальневосточная авиакомпания.

- Глава государства поставил перед нами задачу – развивать воздушное сообщение в восточной части страны. А для этого необходимо обеспечить импортозамещение, в частности, наладить обслуживание самолетов DHC-8 на территории России. Поэтому было решено возвести в аэропорту Южно-Сахалинска специальный ангарный комплекс со всем необходимым оборудованием. Он заработал осенью 2024 года. Время показало, что решение было верным. Авиакомпания избавилась от необходимости перегонять самолеты для обслуживания за рубеж. Почти все операции выполняются в Южно-Сахалинске. Затраты на строительство комплекса уже полностью окупились. Важно также, что островные специалисты получили уникальные компетенции. Сегодня авиакомпания успешно выполняет пассажирские перевозки в нашей области, связывает острова с крупными аэропортами в других регионах. У сахалинцев и курильчан есть возможность летать в отпуск, на лечение или по делам. Это важный вклад в развитие территории, повышение качества жизни, - сказал Алексей Белик.

Общая площадь ангарного комплекса превышает 1600 квадратных метров, высота здания -17 метров. В помещении яркий свет, комфортная температура.

- Прежде на Сахалине не было крытых помещений для обслуживания воздушных судов. Наш персонал работал на открытом воздухе, в любую погоду. Теперь условия совершенно другие. Люди трудятся в тепле. Это положительно сказывается на качестве работ и безопасности полетов. Надо учесть и еще один момент. Благодаря вводу в строй комплекса растет скорость технического обслуживания. Создается такой эффект, словно компания приобрела еще один самолет. Это серьезный выигрыш в условиях увеличения объемов авиаперевозок, - сообщил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Сейчас в ангарном комплексе находится самолет DHC-8 Q400. У него частично разобраны крылья, двигатели, в салоне нет кресел и обшивки. Машина проходит наиболее трудоемкое техническое обслуживание.

- Самолет разбирается до обшивки. Мы проверяем все узлы и агрегаты на предмет усталости металла, скрытых повреждений, коррозии. Устраняем выявленные проблемы. Обслуживаем все системы. Меняем детали, которые отработали положенный срок, обновляем салон, перетягиваем кресла. К концу марта работы будут завершены и из нашего комплекса выйдет, можно сказать, новый самолет, - рассказал технический директор авиакомпании Вячеслав Грибков.

В настоящее время правительство области и руководство «Авроры» изучают вопрос о строительстве в Южно-Сахалинске новых объектов для обслуживания авиапарка.