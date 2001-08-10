26 февраля выходить на лед в заливе Мордвинова очень опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Сахалина предупреждают об опасности выхода на лед у юго-восточного побережья. Под воздействием ветра и течений там образовались обширные промоины, а прибрежный лед стал неустойчивым.

26 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья наблюдается обширная заприпайная полынья — пространство открытой воды между берегом и ледовым полем.

Из-за отжимного ветра, который дует с берега в море, а также приливо-отливных явлений в прибрежном льду могут образовываться трещины и разводья. Лед, который еще сохраняется у берега, специалисты называют неустойчивым и опасным.

Спасатели призывают жителей и гостей острова не выходить на лед в этих районах. В случае чрезвычайного происшествия необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб — 112.