Четверо в дымовой ловушке: в Холмске прошли учения в КДЦ "Россия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмске прошли пожарно-тактические учения в здании кинодосугового центра «Россия». По легенде, огонь вспыхнул в зрительном зале, и несколько человек не смогли выбраться самостоятельно.
Сигнал о возгорании поступил диспетчеру 3-й пожарно-спасательной части. Согласно вводной, часть посетителей успела покинуть здание до прибытия спасателей, но четыре человека оказались отрезаны от выхода дымом.
Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на региональное управление МЧС, на место незамедлительно выехали пожарные расчеты. По замыслу учений, пламя быстро распространялось, заполняя помещения продуктами горения. Через открытые дверные проемы дым проникал в соседние комнаты — существовала угроза, что огонь охватит весь зал.
Прибывшие огнеборцы обнаружили «пострадавших» и с помощью специальных спасательных устройств вывели их на улицу. Людей сразу передали бригаде скорой помощи, после чего пожарные приступили к тушению условного возгорания.
После завершения тренировки организаторы провели разбор учений. Они оценили, насколько оперативно сработали пожарные, как было организовано управление силами и средствами, и правильно ли действовали подразделения при ликвидации условного пожара.
