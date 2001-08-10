Сахалинские охотники передают бойцам опыт борьбы с дронами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие, недавно заключившие контракты с Минобороны, учатся сбивать воздушные цели из охотничьих ружей. Опыт им передают профессиональные охотники-добровольцы, которые уже помогли отправить в зону спецоперации несколько сотен стволов.

На одном из полигонов гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа развернули необычный учебный класс. Бойцы, проходящие индивидуальную подготовку, осваивают стрельбу по спортивным тарелочкам. Задача — поразить мишень из гладкоствольного ружья с места.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ВВО, такой навык сегодня особенно востребован в зоне специальной военной операции. Главная угроза для пехоты — вражеские беспилотники. Именно охотничьи ружья и навыки стендовой стрельбы оказались эффективным средством против низколетящих скоростных дронов.

Учить бойцов приехали профессиональные сахалинские охотники. Все они волонтеры и уже не первый раз помогают армии. Совместно с сотрудниками Росгвардии они собрали и передали в зону СВО несколько сотен гладкоствольных ружей для военнослужащих ВВО.

Теперь делятся не только оружием, но и знаниями. На полигоне для занятий оборудовали специальную огневую точку с электрической катапультой. Механизм выбрасывает тарелочки в воздух, имитируя полет небольших целей. Инструктор запускает мишени, а бойцы учатся вести прицельный огонь.

Во время тренировок военнослужащие отрабатывают быстроту реакции и точность стрельбы по неожиданно появляющимся целям. Именно такие навыки, по опыту боевых действий, помогают эффективно уничтожать вражеские дроны в полевых условиях.