Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свой 94-й день рождения отмечает жительница областного центра, ветеран Великой Отечественной войны Прасковья Коротаева. Прасковья Степановна - человек удивительной судьбы, чей жизненный путь стал настоящим примером стойкости, мужества и невероятной силы духа, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Прасковью Степановну от имени главы города Сергея Надсадина поздравили представители администрации Южно-Сахалинска.

Судьба Прасковьи Степановны была закалена суровыми испытаниями военного времени: ребенком ей и её родным пришлось пережить оккупацию и концлагеря. В 1951 году семья Прасковьи Коротаевой переехала на Сахалин. Весь трудовой путь, длиной более полувека, был неразрывно связан с островным регионом. Большую часть этого времени — 40 лет — она посвятила работе в компании «Сахалинэнерго». Здесь, на островной земле, создала семью и вырастила двоих детей.

Сегодня ветеран окружена вниманием внуков и правнуков, для которых бабушка всегда была и остаётся источником настоящей гордости, глубокой жизненной мудрости и неиссякаемого жизнелюбия. С теплотой Прасковья Степановна делится историей своей жизни, показывая старые фотографии, важные памятные документы и медали, которые бережно хранят воспоминания о пройденном пути.