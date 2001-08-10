Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Свой 94-й день рождения отмечает жительница областного центра, ветеран Великой Отечественной войны Прасковья Коротаева. Прасковья Степановна - человек удивительной судьбы, чей жизненный путь стал настоящим примером стойкости, мужества и невероятной силы духа, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.
Прасковью Степановну от имени главы города Сергея Надсадина поздравили представители администрации Южно-Сахалинска.
Судьба Прасковьи Степановны была закалена суровыми испытаниями военного времени: ребенком ей и её родным пришлось пережить оккупацию и концлагеря. В 1951 году семья Прасковьи Коротаевой переехала на Сахалин. Весь трудовой путь, длиной более полувека, был неразрывно связан с островным регионом. Большую часть этого времени — 40 лет — она посвятила работе в компании «Сахалинэнерго». Здесь, на островной земле, создала семью и вырастила двоих детей.
Сегодня ветеран окружена вниманием внуков и правнуков, для которых бабушка всегда была и остаётся источником настоящей гордости, глубокой жизненной мудрости и неиссякаемого жизнелюбия. С теплотой Прасковья Степановна делится историей своей жизни, показывая старые фотографии, важные памятные документы и медали, которые бережно хранят воспоминания о пройденном пути.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:26 Сегодня Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
09:49 Сегодня Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
10:11 Сегодня Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
10:23 Сегодня Администрация Ноглик заплатила ребенку, которого укусила собака
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
12:24 20 Февраля Жительница Макарова заступилась за подругу и едва не убила её сожителя
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:11 Сегодня Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
- 09:49 Вчера Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 11:25 20 Февраля Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
- 13:40 19 Февраля "Почта России" рассказала, что 23 февраля почти не будет работать
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?