Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские полицейские помогли российской гражданке, проживающей в Италии, найти ее тяжелобольного отца и оперативно восстановить просроченный паспорт, чтобы женщина смогла приехать на родину и ухаживать за ним. История получила неожиданное продолжение: вернувшись в Европу, женщина записала видеообращение со словами благодарности в адрес своих спасителей.

В конце прошлого года на электронную почту УМВД России по Сахалинской области поступило обращение от женщины, которая много лет живет с семьей в Италии. Россиянинка была крайне обеспокоена: она длительное время не могла связаться со своим отцом, проживающим в одном из районов острова.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на сигнал и в кратчайшие сроки установили местонахождение пожилого мужчины. Выяснилось, что он перенес операцию и находится в областной онкологической больнице. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в тот момент стало понятно, что кроме дочери близких родственников, способных обеспечить уход, у пациента не осталось.

Женщина незамедлительно приняла решение вылететь на родину. Проблема заключалась в том, что, хотя действующий загранпаспорт у нее был, ее общегражданский паспорт оказался просрочен из-за достижения 45-летнего возраста. Без этого документа на территории России она не могла бы решать вопросы в медицинских и социальных учреждениях, представлять интересы отца.

Ситуация осложнялась жизненными обстоятельствами: являясь матерью двоих маленьких детей, женщина просто не имела физической возможности раньше приехать на Сахалин для замены документа. В этот момент на помощь пришли сотрудники полиции.

Сотрудники миграционной службы, детально изучив обстоятельства, приняли у женщины заявление в особом порядке. Не теряя времени, они оформили и выдали ей готовый паспорт. Это позволило россиянке сразу же по прилету включиться в решение проблем отца: заниматься вопросами его лечения, ухода и взаимодействовать с медицинскими учреждениями.

Уладив все дела на родине и вернувшись к своей семье в Италию, женщина нашла способ еще раз поблагодарить своих спасителей. Она записала и направила в адрес сахалинской полиции видеообращение, в котором тепло отозвалась о работе стражей порядка, которые, несмотря на занятость, нашли время и возможность помочь человеку в беде.