Кадеты Южно-Сахалинска освоили искусство переработки мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске кадеты младших классов на практике изучили принципы раздельного сбора отходов и дали вторую жизнь привычным предметам. На уроке экологии школьники не только повторили теорию обращения с мусором, но и научились создавать полезные вещи из вторсырья.
В Кадетской школе областного центра прошло практическое занятие, посвященное вопросам экологии и переработки бытовых отходов. Учащиеся четвертых классов в игровой форме знакомились с основами сортировки мусора. Ребята обсуждали, к какой категории относятся различные виды отходов, узнали, куда именно вывозятся отходы с контейнерных площадок Южно-Сахалинска и каким образом они попадают на предприятия для дальнейшей утилизации и переработки. Как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, подобные мероприятия помогают детям осознать важность ответственного отношения к окружающей среде.
Своим мнением о прошедшем уроке поделилась ученица 4 класса Кадетской школы Екатерина Еремина. По словам школьницы, очень важно заботиться о природе и поддерживать чистоту. Она отметила, что мусор необходимо выбрасывать только в специально отведенные места, чтобы он не навредил животным и растениям. Екатерина также подчеркнула значимость сортировки отходов, которая позволяет отправлять их на вторичную переработку.
Кроме теоретической части, организаторы подготовили для детей наглядный мастер-класс по ресайклингу. Школьникам продемонстрировали, как можно переработать обычный бытовой мусор в домашних условиях. Ярким примером стали обычные бумажные втулки, которые получили вторую жизнь: на глазах у изумленных кадетов они превратились в удобные и практичные органайзеры для карандашей и ручек.
Педагоги школы уверены, что экологическое воспитание должно начинаться с самого раннего возраста. Учитель начальных классов Кадетской школы Оксана Копылова пояснила, что именно в детстве закладывается понимание того, что чистота вокруг напрямую зависит от поступков каждого человека. По ее мнению, такие уроки помогают воспитать в детях ответственность за будущее планеты.
Стоит отметить, что проведение экологических уроков в учебных заведениях Южно-Сахалинска носит регулярный характер. Эти занятия не только знакомят подрастающее поколение с актуальными глобальными проблемами, но и дают им практические инструменты для сохранения природы — простые и доступные шаги, которые может сделать в своей повседневной жизни любая семья.
