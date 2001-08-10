Тихоокеанское
информационное агентство
24 Февраля 2026
Сейчас 19:31
76,75|90,28
Двое жителей Охи погибли от отравления угарным газом
12:47, | Новости общества Сахалина и Курил

25 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

25 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра и приливо-отливных явлений ожидаются подвижки льда, торошение, образование трещин и разводий.

Выходить на лёд опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?