Руководители подразделений сахалинской полиции соревновались в стрельбе из табельного оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня защитника Отечества в УМВД России по Сахалинской области прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. На огневой рубеж вышли руководители ключевых подразделений областного ведомства.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении полиции, перед началом состязаний заместитель начальника УМВД генерал-майор внутренней службы Артур Рахматуллин поздравил коллег с праздником и пожелал им отличных результатов. Соревнования среди командного состава призваны продемонстрировать высокий уровень боевой подготовки офицеров и их готовность к выполнению служебных задач любой сложности.

Участники вели стрельбу из табельного оружия — пистолета Макарова. Дистанция до мишени составляла 25 метров. Каждый стрелок должен был показать не только точность попаданий, но и безупречное владение техникой безопасности.

По итогам напряжённой борьбы места в личном зачёте распределились следующим образом. Первое место занял начальник Управления уголовного розыска УМВД Павел Буданов. Серебро завоевал начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности Егор Денисов. Третье место у начальника отдела мобилизационной подготовки и мобилизации Ярослава Глушака.

Победители продемонстрировали отличную выдержку и высокие результаты. Лучшим стрелкам в торжественной обстановке вручили грамоты и медали. Организаторы отметили, что подобные состязания укрепляют офицерские традиции и способствуют поддержанию высокого боевого духа в коллективе. Личный пример начальников подразделений служит мощным стимулом для всего личного состава сахалинской полиции постоянно совершенствовать профессиональное мастерство.