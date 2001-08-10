Из вкладов в облигации: ВТБ оценил сберегательное поведение сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области в прошлом году открыли в ВТБ 32,4 тысячи вкладов и 29,3 тысячи накопительных счетов. Портфель сбережений сахалинцев в ВТБ на 1 января 2026 года превысил 50,6 млрд рублей (+18%). Вместе с тем на фоне снижения ключевой ставки ЦБ и сокращения доходности депозитов, жители области искали альтернативы и частично перекладывали деньги в инвестиционные инструменты. Портфель их рос втрое быстрее: на 54%. По итогам года показатель достиг 9.4 млрд рублей — это уже пятая часть от всех розничных пассивов банка в регионе.

Предпочтения по срокам и средний размер депозита. Больше трети новых депозитов в 2025 году островитяне открыли на полгода, вторыми по популярности были вклады на 3 месяца, третьими – на срок до 2 лет. Спрос на краткосрочные депозиты в течение года нарастал, на длинные сроки – снижался. Это стало следствием изменений рыночной ситуации: интерес вкладчиков логично следовал за более привлекательным предложением.

Активность в открытии вкладов была равномерно высокой в первые три квартала 2025 года – ежемесячно открывалось по 2-2,5 тысячи депозитов. В сентябре динамика ускорилась, достигнув пика в конца года: в декабре жители Сахалинской области открыли в ВТБ более 4,5 тысяч вкладов. Это вдвое больше, чем в первый месяц года. Средний размер вклада в декабре превысил 2 млн рублей.

Приток средств в инвестиционные инструменты нарастал по мере снижения привлекательности условий по депозитам. Тренд на возвращение интереса сахалинцев к инвестициям развивается второй год. При этом они избирательны и консервативны, отмечают в ВТБ. Наблюдая за снижением процентов по вкладов, они ищут бОльшую доходность при минимальном риске и выбирают максимально близкие к депозитам инструменты — ПИфы и облигации.