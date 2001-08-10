Сахалинцев приглашают на экскурсию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк приглашает жителей и гостей областного центра на необычную экскурсию. Мероприятие под названием «Закулисье в зоопарке» состоится 28 февраля и позволит увидеть то, что обычно скрыто от посетителей.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе зоопарка, экскурсия начнётся в 12:45 у экспозиции «Приматы». В течение двух часов гости смогут получить ответы на самые разные вопросы. Например, где именно животные проходят медицинский осмотр, кто выполняет обязанности главного повара и что происходит в лаборатории экзотических рыб.

Специалисты зоопарка проведут участников по закрытым для обычных посетителей зонам. В программе — посещение кормоблока, где готовят пищу для обитателей, лаборатории экзотических рыб, ветеринарной клиники. Также экскурсантам расскажут, для чего нужен виварий и как обеспечивается благополучие подопечных.

Участие в мероприятии платное. Стоимость составляет 500 рублей с человека плюс входной билет в зоопарк, который оплачивается отдельно на кассе. Обязательное условие — предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Получить дополнительную информацию и записаться можно по телефону 8 (4242) 72-45-09 (добавочный 133).