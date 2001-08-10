Маткапитал, единое пособие и выплаты для многодетных: что изменилось для сахалинских семей в 2026 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области 2026 год, как и предыдущий, объявлен Годом счастливого материнства. О том, какие меры поддержки положены семьям с детьми и что изменилось с начала года, рассказала управляющий региональным Отделением Социального фонда России Надежда Синицына.

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на ОСФР по Сахалинской области, в 2026 году расширен перечень мер помощи семьям с детьми, упрощён порядок их получения и увеличен размер ряда пособий. Выплаты, зависящие от величины прожиточного минимума и МРОТ, выросли. Это касается пособий по беременности и родам, по уходу за ребёнком до полутора лет, ежемесячных выплат из маткапитала и на первого ребёнка, а также единого пособия.

Благодаря февральской индексации на 5,6 процента увеличены единовременное пособие при рождении ребёнка, выплаты при передаче детей на воспитание в семью, ежемесячные пособия по уходу за детьми с инвалидностью и материнский капитал. Сейчас его размер на первого ребёнка составляет 728 921,9 рубля. Если семья не оформляла сертификат на первенца, то на второго ребёнка сумма достигает 963 243,17 рубля. Всего за 19 лет действия программы сертификаты получили более 58 тысяч сахалинских и курильских семей.

Особое внимание в интервью уделено единому пособию. В Сахалинской области его получают более 800 беременных женщин и свыше 25 тысяч детей. Размер выплат зависит от прожиточного минимума в регионе. В 2026 году пособие на детей до 17 лет составляет от 12 492 до 24 984 рублей в месяц (50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребёнка). Для будущих мам размер варьируется от 14 037,5 до 28 075 рублей в зависимости от того же принципа.

Важные изменения коснулись правил назначения единого пособия. Теперь минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи за расчётный период должен быть не менее 216 744 рублей (восьмикратный МРОТ). С 1 марта корректируется порядок учёта алиментов. При их отсутствии по решению суда в доход семьи будут засчитывать усреднённые суммы: четверть среднемесячной зарплаты по региону на одного ребёнка, треть — на двух и половина — на трёх и более детей. Также скорректирован перечень доходов, учитываемых при оценке нуждаемости. Единовременные корпоративные выплаты при рождении ребёнка теперь не берутся в расчёт, а больничные, напротив, включены в доходы семьи.

Новой мерой поддержки в 2026 году стала ежегодная семейная выплата для работающих родителей, усыновителей и опекунов с двумя и более детьми. Она положена семьям, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума в Сахалинской области. Учитываются дети до 18 лет, а также студенты-очники до 23 лет. Подать заявление на выплату за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Для многодетных матерей также произошли изменения в пенсионном законодательстве. С 2026 года при оформлении пенсии учитывается уход за всеми детьми без ограничений. Ранее в стаж и пенсионные коэффициенты включался только уход максимум за четырьмя детьми. Новые правила распространяются и на женщин, уже получающих пенсию. В декабре 2025 года специалисты Отделения провели информационную работу, в результате которой перерасчёт произведён 504 многодетным матерям. Остальные могут подать заявление в клиентских службах или на портале госуслуг.

Получить консультацию по всем вопросам можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01. Региональные специалисты работают в будни с 9 до 17, федеральная линия доступна круглосуточно.