На Дальнем Востоке наращивают инвестиции в туристическую инфраструктуру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ увеличивает инвестиции в создание туристической инфраструктуры и развитие сферы гостеприимства в России. Помимо активного участия в программах кредитования строительства или модернизации туристических объектов, ВТБ реализует собственные проекты. О них рассказал на 6-м Форуме устойчивого развития президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.
На Дальнем Востоке банк кредитует подобные проекты в семи регионах на общую сумму 12,9 млрд руб.. В целом в рамках государственной программы льготного кредитования ВТБ финансирует свыше 100 проектов на сумму более 250 млрд руб. – это кредитование строительства или модернизации туристических объектов – гостиниц, кафе и ресторанов, оздоровительных комплексов, парков и горнолыжной инфраструктуры.
«Бизнес, конечно, заинтересован. И мы готовы дальше инвестировать», - сказал глава ВТБ, добавив, что это долгосрочные инвестиции, но надежные.
На Камчатке банк реализует несколько проектов. Строительство круглогодичного детского лагеря «Вулкан» стоимостью 6,5 млрд рублей планируется закончить к концу 2028 года, чтобы в летний сезон 2029 года лагерь принял первую смену. Банк владеет небольшой гостиницей в Елизовском районе Камчатки и планирует ее расширить. Для реализации ранее объявленного проекта строительства отеля ВТБ также планирует выкупить недостроенную гостиницу в центре Петропавловска-Камчатского, чтобы ввести ее в эксплуатацию в течение полутора лет.
«Мы готовы присмотреться, если и когда появится система подъемников и трасс на трех вулканах – готовы посмотреть на возможности строительства, возможно, одного отеля. Если появится горнолыжный курорт, кардинально изменится картина», - добавил Андрей Костин.
Кроме непосредственно финансирования объектов туристической инфраструктуры, ВТБ поддерживает природоохранную деятельность, экологические и просветительские проекты на Камчатке: банк сотрудничает с Кроноцким заповедником, строит Центр реабилитации диких животных «Земля медведей».
