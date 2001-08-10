В Южно-Сахалинске чествовали военнослужащих 68-го гвардейского армейского корпуса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества. Главными героями праздника стали военнослужащие 68-го гвардейского армейского корпуса, дислоцированного в островном регионе.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации областного центра, официальная церемония началась с выноса государственного флага Российской Федерации и боевого знамени. После исполнения гимна присутствующие почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.
Временно исполняющий обязанности командира корпуса гвардии полковник Андрей Гречка поздравил личный состав с праздником, процитировав легендарную фразу из кинофильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – Родину защищать». В своём выступлении он напомнил об истории праздника, подчеркнув неразрывную связь поколений — от героев Великой Отечественной войны до современных воинов, которые сегодня отстаивают суверенитет страны на передовой. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес правительства Сахалинской области, администрации города, общественных организаций и всех, кто помогает бойцам и поддерживает семьи участников СВО.
С приветствиями к военнослужащим обратились председатель правительства региона Алексей Белик и главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев. Тёплые слова в адрес защитников произнёс мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города напомнил, что в прошлом году указом президента России Владимира Путина 68-му армейскому корпусу было присвоено почётное наименование «Гвардейский».
— Военнослужащие 68-го гвардейского армейского корпуса всегда активно участвовали в жизни города, поддерживая наших ветеранов и внося огромный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Город чтит память и заслуги командиров. Так, имя Героя России генерал-лейтенанта Валерия Асапова с гордостью носит наша школа № 8. Подвиги и пример наших героев — это нравственный ориентир для всех поколений южносахалинцев, — сказал Сергей Надсадин.
Ключевым моментом торжества стала церемония награждения. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, военнослужащие получили высокие государственные награды — медали «За отвагу» и медали Жукова. Также за образцовое выполнение воинского долга были вручены благодарственные письма.
Праздничную программу продолжили выступления военного духового оркестра и артистов ансамбля «Русский терем». Особенным подарком для зрителей стала тематическая постановка, посвящённая Масленице, которую подготовили воспитанники и педагоги детского сада «Бусинка».
