Завод имени Федотова отправил в зону СВО более 60 единиц техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завод имени М.А. Федотова продолжает активно помогать участникам специальной военной операции. На предприятии восстанавливают и готовят к отправке автомобили, которые затем направляются в зону боевых действий.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации областного центра, работа идёт практически без остановки. По словам главного механика завода Алеся Моисеенко, за всё время помощи фронту сахалинским подразделениям передано уже более 60 единиц техники. В их числе - мотоциклы, легковые автомобили и даже тяжёлые грузовики. При этом останавливаться коллектив не собирается: в мастерских сейчас восстанавливают очередную партию машин.
- К примеру, на данный момент в работе УАЗ «буханка». Мы подготавливаем её полностью: усиливаем, переоборудуем, чтобы техника служила нашим парням на СВО, - рассказал слесарь Дмитрий Бондарь.
Работа кипит ежедневно. Ещё два автомобиля уже ожидают покраски. Как отмечает Алесь Моисеенко, в восстановлении машин задействованы около 60 человек - от водителей до слесарей. Многие приходят в свободное от основной работы время, не жалея выходных.
Сотрудники завода признаются: им под силу восстановить практически любую технику. Это касается не только машин для передовой, но и транспорта для эвакуации, медицинских и хозяйственных нужд. В коллективе есть ветераны СВО, которые лично знают, насколько важна надёжная техника в боевых условиях и какими характеристиками она должна обладать.
- Работа с транспортными средствами проводится в соответствии с запросами наших защитников. УАЗ «буханка» - вместительный автомобиль с высокой проходимостью, в период распутицы он особенно востребован на фронте, - отметил представитель сахалинского отделения Народного фронта Артём Марков. - В ближайшее время все автомобили, которые сейчас находятся в мастерских, будут переданы в бригаду.
Поддержка участников СВО и их семей остаётся приоритетной задачей для администрации Южно-Сахалинска и правительства Сахалинской области. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко в зону специальной военной операции регулярно отправляются грузы с техникой, снаряжением и подарками для военнослужащих.
